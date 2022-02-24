У Черкасах чутно постріли автоматичної зброї — це робота українських спецслужб, пояснила Суспільному речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

"Черкащани, якщо чуєте постріли в місті — не панікуйте! Це чутно, як спецслужби ведуть вогонь по підозрілих безпілотниках. Зараз іде максимально злагоджена робота усіх спецслужб для найбільш ефективного захисту нашої країни та безпеки жителів регіону.

Водночас речниця Нацполіції області розповіла, що правоохоронці закликають громадян не запускати квадракоптери, дрони, безпілотні літальні апарати, оскільки до них буде застосовано військову техніку.