Тернопільський "Карітас" готовий прийняти переселенців

У тернопільському благодійному фонді "Карітас" готові прийняти переселенців зі сходу України. Про це Суспільному розповів директор фонду Роман Загородний.

За його словами, перших переселенців із південно-східних областей готові прийняти вже сьогодні ввечері. У самому Фонді підготували місця для 50 осіб.

Соломія Струс/Суспільне Тернопіль Кімнати в "Карітасі"

"Нові заявки на прихисток продовжують надходити. Ми можемо розмістити максимум 70 людей", – каже чоловік.

Соломія Струс/Суспільне Тернопіль У "Карітасі" готові прийняти сімдесят переселенців

Архиєпископ Тернопільсько-Кременецький Православної церкви України Нестор повідомив, що готові розмістити стільки переселенців, скільки звернуться за такою допомогою.

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