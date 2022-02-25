У Дніпрі у зв’язку з великою кількістю добровольців створили ще один мобілізаційний пункт тероборони. Він запрацював у Медіапросторі, що на проспекті Поля 2Д, йдеться в пресрелізі міськради, який отримало Суспільне.

Добровольцям при собі треба мати копії паспорта, ІПН обов’язково, УБД та військового квитка (за наявності).

Мобілізаційний центр працює з 9:00 до 21:00, мовиться в повідомленні.

Також комплектування частин та запис добровольців здійснюється за адресами: вул. Путилівська, 20, Гаванська, 11.

Гаряча лінія територіальної оборони: (099) 500-71-17 та (097) 500-71-17.

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