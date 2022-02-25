У Дніпрі у зв’язку з великою кількістю добровольців створили ще один мобілізаційний пункт тероборони. Він запрацював у Медіапросторі, що на проспекті Поля 2Д, йдеться в пресрелізі міськради, який отримало Суспільне.
Добровольцям при собі треба мати копії паспорта, ІПН обов’язково, УБД та військового квитка (за наявності).
Мобілізаційний центр працює з 9:00 до 21:00, мовиться в повідомленні.
Також комплектування частин та запис добровольців здійснюється за адресами: вул. Путилівська, 20, Гаванська, 11.
Гаряча лінія територіальної оборони: (099) 500-71-17 та (097) 500-71-17.
Читайте також
- У Дніпрі донори масово приходять до обласної станції забору крові
- ДСНС Дніпропетровщини: поширення інформації про сирени о 13-ій годині — фейк
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро