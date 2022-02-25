У Тернополі утворилися черги біля пункту здачі крові

Другий день поспіль в обласному центрі служби крові – черги з бажаючих здати кров. Зараз під центром – 150 людей, яка розтягнулася на 50 метрів. Про це розповів директор центру Петро Лучанко.

За його словами, сьогодні знову багато жінок. Також приходять пенсіонери. Кров беруть у людей віком до 65 років, якщо дозволяє стан здоров’я.

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Центр здачі крові

Наразі кров зберігатиметься в Тернополі, каже керівник обласного центру служби крові Петро Лучанко. За його словами, максимальний термін зберігання крові – 42 дні. При потребі її передадуть туди, де її не вистачатиме.

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Тернополяни здають кров

"На сьогодні вона в нас вся заготовлена, переробляється, ставиться в холодильник. Далі, якщо в нас буде дуже багато крові і нам її буде на сьогодні-завтра, скажімо, забагато, то обласна адміністрація наша має право зв'язатись з тими областями, містами, де не вистачає тієї чи іншої групи, ми завжди поділимось, бо по-інакшому жити неможливо", – розповів Петро Лучанко.

Петро Лучанко каже, обласна служба крові працює з 8 ранку.

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