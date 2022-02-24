150 тернополян здали кров

Півтори сотні людей здали кров в обласному центрі служби крові сьогодні. Про це розповів керівник закладу Петро Лучанко.

За його словами, пункт мав би працювати до 17 години, але якщо буде наплив людей – роботу продовжать до 20 години. Майже 30 відсотків тих, хто прийшов здати кров сьогодні, каже Петро Лучанко, – жінки. У порівнянні зі вчорашнім днем їх вдесятеро більше.

"Я не знаю, це мені здається нормальною реакцією на ті події, які зараз є. Хоч чимось допомогти. Вже, на жаль, воювати не піду, але донька думає записуватись в тероборону", – тернополянка Ірина Черноус.

"Потрібно допомагати, це мій перший досвід, але більше переживаю не за себе, а більше переживаю за тих, хто не біля нас, тобто тих, хто воює за нас", – тернополянка Христина Потепньова.

Наразі кров зберігатиметься в Тернополі, каже керівник обласного центру служби крові Петро Лучанко. За його словами, максимальний термін зберігання крові – 42 дні. При потребі її передадуть туди, де її не вистачатиме.

"На сьогодні вона в нас вся заготовлена, переробляється, ставиться в холодильник. Далі, якщо в нас буде дуже багато крові і нам її буде на сьогодні-завтра, скажімо, забагато, то обласна адміністрація наша має право зв'язатись з тими областями, містами, де не вистачає тієї чи іншої групи, ми завжди поділимось, бо по-інакшому жити неможливо", – розповів Петро Лучанко.

Петро Лучанко каже, хто хотів, але не встиг здати кров сьогодні. Може зробити це завтра. Обласна служба крові працюватиме з 8 ранку.

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