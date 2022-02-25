Підвали та укриття Тернополя: що робити, якщо вони зачинені

Про підвали та укриття, які були зачинені під час сигналу повітряної тривоги, просять повідомляти в міську раду.

За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, працівники міськради виїжджають на місце і перевіряють ці укриття. Щодо води та засобів першої необхідності, – ними укриття мають забезпечувати жителі будинку або ж ОСББ чи ЖЕКи, каже Сергій Надал.

"Прошу ще раз надати інформацію з чіткими адресами, де бомбосховища не працювали. Оскільки вчора були повідомлення, наприклад, що бомбосховище не працює, виїжджають наші працівники – бомбосховище працює, але повністю заповнене людьми. Тому, будь ласка, дайте адреси, де є нарікання, що вони не працювали, чи працювали погано, ми сьогодні опрацюємо всі. Стосовно води, – кожен зобов’язаний забезпечити самостійно собі воду і зайти зі своєю водою. Тому що ми не можемо забезпечити – це нереально зробити. Стосовно лавок – це залежить від різних сховищ. Якщо це спеціальне сховище, яке призначене для укриття, звичайно, там можуть бути лавки. Якщо це звичайний підвал будинку, а лавок нема – це вже питання самих мешканців цього будинку. Я знаю багато будинків, де люди це зробили згуртовано, цивілізовано і в них там достатньо зручно перебувати", – каже Надал. Щодо роботи бомбосховищ на території області, то голова облдержадміністрації Володимир Труш сказав, що триває робота з головами громад та зі старостинськими округами.

"Була низка звернень від жителів громад про те, що закрите бомбосховище, або немає доступу. Зараз ця робота проводиться. Це є відповідальність голів громад, ще раз наголошую, а щодо лавок і води, вибачте, це вже є моменти комфорту, нам важливо зберегти життя людей. Якщо бомбосховище розміщує 200 людей, а туди набивається 300, то ви розумієте, що це є питання комфорту. Думаю, що тут є доцільність не отримання комфорту перебування в бомбосховищах, а отримання можливості зберегти життя", – сказав Труш.

Нагадаємо, у Тернопільській міській раді працює цілодобова "гаряча лінія" (Довідка 15-80), куди мешканці можуть повідомляти про наявні проблеми у громаді та подавати звернення чи скарги.

"Задля покращення комунікації та для зручності абонентів телефонного зв’язку, відтепер, окрім діючого номера 15-80, дзвінки на який приймаються лише зі стаціонарних номерів телефону, запрацював і єдиний безкоштовний мобільний номер телефону", – повідомляють на сайті міськради.

Телефон цілодобової "гарячої лінії": 0 800 303522 – дзвінки безкоштовні.

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