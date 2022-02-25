У Тернополі зовнішнє освітлення працюватиме до 21-ї години

Зовнішнє освітлення у Тернополі працюватиме до 21 години, щоб дати можливість людям, які знаходяться на роботі, дістатися додому. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, після 21 години громада переходитиме в режим темряви. "Зараз ми розпочали роботу з укріплень блокпостів, вони переходять з роботи звичайного блокпоста в роботу повністю готового бойового об'єкта, який готовий до прийняття і відбиття будь-якої атаки. Будемо розгортати додаткові місця для базування біженців на базі наших комунальних закладів. Але якщо хтось буде мати можливість прийняти їх у своїх домівках, будемо вдячні за інформацію".

Також за його словами, в Тернополі перевірять роботу об’єктів укриття.

"Були вчора повідомлення, що бомбосховище не працює. Ми сьогодні опрацюємо всі. Кожен зобов'язаний забезпечити собі самостійно воду в укриттях. Тому що ми не можемо забезпечити необхідну кількість води", – каже Сергій Надал.

Читати також