У Тернополі визначилися, де лікуватимуть поранених

Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, у яких медзакладах при потребі надаватимуть допомогу пораненим та в яких лікуватимуть хворих на Ковід-19. Про це він повідомив під час брифіну.

За словами Сергія Надала, поранених прийматимуть дві міських лікарні.

"Визначені маршрути для поставки хворих. Тобто у разі, якщо будуть такі хворі чи поранені, які потребуватимуть термінового лікування, то для їхніх потреб визначена лікарня №1 і лікарня №2. Відповідно, 3-тя лікарня буде приймати всіх хворих на коронавірус й інші інфекційні хвороби. Вчора ми профінансували додатково 1 мільйон 650 тисяч гривень для закупівлі усіх необхідних медичних препаратів, матеріалів для перев’язки й іншого, що необхідно для надання першої допомоги. Стосовно пологового відділення у 2-й лікарні, то воно також працює в повноцінному режимі. Передбачені заходи безпеки й евакуації у випадку надзвичайної ситуації для будь-кого з тих, хто лікується в лікарні, чи тих, хто лежить в пологовому будинку", - каже міський голова Тернополя.

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