У місті Чорноморськ, що на Одещині, Служба Безпеки України затримала проросійського диверсанта. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

За даними військових, чоловік малював спеціальні мітки-орієнтири для ворога.

Якщо ви побачили ось такі або подібні до цих мітки на дорогах обов'язково фіксуйте їх та засипайте чи замальовуйте.

Також громадян просять самостійно знищити або звертатися до Нацполіції у разі виявлення подібних маяків.

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