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Станом на 22:45 ситуація в Одесі контрольована - полковник ОК "Південь" Владислав Назаров
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Станом на 22:45 ситуація в Одесі контрольована - полковник ОК "Південь" Владислав Назаров

Надія Глушкова
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Станом на 22:45 ситуація в Одесі контрольована - полковник ОК "Південь" Владислав Назаров Одеська облдержадміністрація

Всі стратегічні комунікації, об’єкти та установи міста перебувають під контролем Збройних Сил України. Про таке повідомив полковник Оперативного командування «Південь» ЗСУ Владислав Назаров.

За його словами, станом на 22:45 24 лютого ситуація в місті контрольована.

Згідно з рішенням про введення на території Одеси та Одеської області комендантської години, буде здійснюватися перевірка документів у громадян. Як розповів Владислав Назаров, в необхідних випадках проводитимуть особистий огляд, огляду речей, транспортних засобів та вантажів. Під час перебування в громадських місцях в дозволений час доби необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу.

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