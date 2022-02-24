Всі стратегічні комунікації, об’єкти та установи міста перебувають під контролем Збройних Сил України. Про таке повідомив полковник Оперативного командування «Південь» ЗСУ Владислав Назаров.

За його словами, станом на 22:45 24 лютого ситуація в місті контрольована.

Згідно з рішенням про введення на території Одеси та Одеської області комендантської години, буде здійснюватися перевірка документів у громадян. Як розповів Владислав Назаров, в необхідних випадках проводитимуть особистий огляд, огляду речей, транспортних засобів та вантажів. Під час перебування в громадських місцях в дозволений час доби необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу.

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