В Тернополі відміняють повітряну тривогу

У Тернополі відміняють повітряну тривогу. Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, що протягом ночі над Тернополем у різних місцях були помічені ворожі дрони. За його словами, ніч у Тернополі пройшла спокійно, бомбардувань не було.

"Наші військові ліквідували загрози атак на Тернопільщині. Слава нашим воїнам! Дякую тернополянам за витримку! Україна переможе!Близько години тому вибухи були у місті Рівне. Нещодавно сигнал повітряної тривоги звучав у Львові. Протягом ночі над Тернополем у різних місцях були помічені ворожі дрони. Ворог підлий і його дії передбачити важко. Він хоче, щоб люди панікували і наносити удари, коли цього чекають найменше", – каже Надал.

На Тернопільщині відмінили повітряну тривогу. Про це Суспільному повідомив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

"Наші військові ліквідували загрози атак на Тернопільщині. Слава ЗСУ! Але просимо бути максимально уважними та оперативно реагувати на сигнали сирен. Ситуація може змінитись будь-якої хвилини", – каже голова Тернопільської ОДА.

О 7 годині 40 хвилин Володимир Труш на своїй сторінці повідомив.

"Жителі Тернопільщини, у сусідніх областях тривають ракетні удари. Просимо бути пильними, без потреби не виходити на вулиці. За оперативною інформацією, Рівненський аеропорт та аеропорт у Вінницькій області зазнали ударів. Небезпека повітряної тривоги над Тернопільщиною досі є! Дякую за оперативне реагування, дякую тим, хто в укриттях".

Нагадаємо, сигнал повітряної тривоги на території Тернопільської області ввели в дію і не відміняють. Перша загроза повітряної небезпеки ліквідована нашими військовими. Про це Суспільному розповів голова Тернопільської ОДА Володимир Труш. За його словами, три локації могли потрапити під бомбардування. Це тернопільський аеропорт, місце дислокації 44 бригади та можливо склади в Білій

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