Херсонська лікарня Лучанського працює як шпиталь. Потрібні запаси крові

У Херсоні ситуація серйозна, влада підтримує життєдіяльність міста. Лікарня Лучанського працює як шпиталь.

Про це повідомив в.о. заступника Херсонського міського голови Роман Головня.

"Влада забезпечує життєдіяльність міста. Є порив в районі Антонівки, ми працюємо над тим, щоб його усунути, але ми не можемо зараз провести там активну роботу тому, що там фактично ведуться бойові дії", - розповів Головня.

За словами Романа Головні, лікарні працюють в штатному режимі.

"Лікарня Лучанського працює зараз як шпиталь. Сьогодні потрібні запаси крові. Людей чекають у центрі крові. В результаті вчорашніх обстрілів у нас є постраждалі. Це військові. Вони в лікарні Лучанського і в обласній лікарні і є травмовані, серед цивільного населення. Вони прооперовані. Є загиблі", - говорить Роман Головня.

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