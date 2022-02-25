Херсонська влада закликає жителів залишатись в укриттях

Херсонська влада просить жителів залишатись в укриттях
Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.
Комунальний транспорт - тролейбуси та деякі маршрутки курсують містом. Але просимо мешканців за змогою залишатись вдома та без потреби не виходити на вулицю. Краще за все бути в укриттях, - йдеться в повідомленні.
Що відомо:
- За інформацією управління траспорту на маршрути у Херсоні вийшли 30 тролейбусів та маршрутні автобуси №8 та 20. Інші автобуси не вийшли через проблему з заправкою.
- У Новій Каховці на Херсонщині близько 5:00 біля будівлі міської ради місцева самооборона зафіксувала колону, яка зупинилась біля міської ради.
- Де у Херсоні розміщені бомбосховища - перелік