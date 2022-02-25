Херсонська влада закликає жителів залишатись в укриттях

Херсонська влада просить жителів залишатись в укриттях

Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.

Комунальний транспорт - тролейбуси та деякі маршрутки курсують містом. Але просимо мешканців за змогою залишатись вдома та без потреби не виходити на вулицю. Краще за все бути в укриттях, - йдеться в повідомленні.

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