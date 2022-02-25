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Херсонська влада закликає жителів залишатись в укриттях
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Херсонська влада закликає жителів залишатись в укриттях

Світлана Білоус
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Херсонська влада закликає жителів залишатись в укриттях

Херсонська влада просить жителів залишатись в укриттях

Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.

Комунальний транспорт - тролейбуси та деякі маршрутки курсують містом. Але просимо мешканців за змогою залишатись вдома та без потреби не виходити на вулицю. Краще за все бути в укриттях, - йдеться в повідомленні.

Що відомо:

  • За інформацією управління траспорту на маршрути у Херсоні вийшли 30 тролейбусів та маршрутні автобуси №8 та 20. Інші автобуси не вийшли через проблему з заправкою.
  • У Новій Каховці на Херсонщині близько 5:00 біля будівлі міської ради місцева самооборона зафіксувала колону, яка зупинилась біля міської ради.
  • Де у Херсоні розміщені бомбосховища - перелік
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