Голова Херсонської облдержадміністрації вкотре звернувся до херсонців з проханням не панікувати і довіряти тільки офіційним джерелам.

Відеозвернення до жителів області виставили на сторінці облдержадміністрації у Facebook.

"Наразі я зі своїми заступниками перебуваю у Херсонській обласній клінічній лікарні. поспілкувались з медичним персоналом. Ситуація не проста, але контрольована. Дякую нашим медичним працівникам вони справжні герої, як і наші Збройні сили, і тероборона", - сказав Лагута.

Також він повідомив про те, що команда Херсонської ОДА працює в штатному режимі і виконує свої професіональні обов'язки.

"Ще раз прошу зберігати спокій, за інформацією слідкуйте на офіційних джерелах. Інформація про бойові дії з'явиться трохи пізніше на сайті", - каже голова ОДА.

Що відомо: