Звуки сирени та вибухи на арсеналі. Як почався ранок на Вінниччині

Ранок, 25 лютого, у Вінниці розпочався зі звуками сирен. О 04:00 прозвучали три довгих сигнали, які означають "повітряну тривогу". Людей закликали терміново йти до найближчого укриття.

Станом на 6 ранку почали надходити повідомлення про те, що було чути вибух. Російські бойовики обстріляли військову частину 2269, що дислокується у Калинівці.

Як повідомив з місця події Калинівський міський голова Василь Поліщук, по розташуванню військової частини російські найманці запустили одну ракету. Є троє поранених, яких терміново госпіталізували у району лікарню та надають медичну допомогу.

"Загрози для мирного населення немає, тому прохання зберігати спокій та не панікувати", — зазначив Поліщук.

О 06:35 у місті знову ввімкнули систему оповіщення та просили залишатися в укритті.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив: "Повітряні Сили ЗС України здійснюють відбиття повітряних ударів противника, ведуть постійну розвідку застосуванням БПЛА, нанесено удари по колонах окупаційних військ в районах населених пунктів Нова Збурівка, Куп’янськ, Нова Каховка та десанту противника в районі аеродрому Гостомель".

Фото: Суспільне Вінниця

Станом на 08:30 систему оповіщення вимкнули. Людям дозволили вийти на вулицю.

Нині на вулицях міста тихо. Громадський транспорт ходить за графіком.

Нагадаємо, на Вінниччині діє комендантська година з 22:00 до 7:00.

У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень. Їх отримають працівники підприємств, установ і організацій, що забезпечують життєдіяльність області.

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