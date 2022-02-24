У Вінниці школи і садочки наразі не працюють. Проте діти військових та вінничан, які задіяні у роботі підприємств критичної інфраструктури, за потреби, можуть перебувати у закладах освіти.

Про це повідомила директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

"Сьогодні зранку у всіх групах та чатах ми повідомили батьків, щоб по можливості їхні діти залишались вдома. Адже ми знаємо, що більшість людей сьогодні не працює і можуть бути з дітьми. На роботу вийшли тільки працівники критичної інфраструктури і військові. Тому у переважній більшості закладів освіти дітей немає", – каже директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

У цих закладах є адміністрація та вихователі, які знають як діяти у надзвичайних ситуаціях, каже Яценко.

Також вона розповіла, що у разі змін в роботі закладів освіти про це буде повідомлено додатково.

"Шановні батьки і педагоги, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації. Не потрібно панікувати, розповсюджувати фейки. Користуйтесь тільки офіційними каналами інформації. Про всі зміни, які будуть відбуватися, про всі рішення, які будуть прийняті щодо роботи закладів освіти – ми негайно будемо повідомляти керівників закладів та вчителів", – наголосила Оксана Яценко.

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