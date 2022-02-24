"Нагодували та розмістили на ніч" — Вінниччина приймає біженців

Вінниччина приймає біженців з-під Києва та міста Умань Черкаської області.

Людей з 30 кілометрової зони навколо військової частини в Умані, після ранкового обстрілу, частково евакуювали до селища Теплик. Про це Суспільному розповіла головна редакторка місцевої газети Ірина Лупещенко.

Загалом у селище приїхало близько 90 біженців з Розсішок, Шельпахівки, Осітної, Заячківки, Погорілої. Для них організували гаряче харчування, перебування та ночівлю.

Сімʼї з дітьми розмістили в дитячій лікарні. Решту — в шкільному спортзалі.

"Серед прибулих пішли чутки, що їхні оселі почали грабувати мародери. Тому ті, хто має власний транспорт, повертаються додому. Люди налякані, спілкуватися з журналістами відмовляються", — розповіла Ірина Лупещенко.

Біженців приймає також село Нова Гребля Калинівського району. Туди приїхали родини татар, які мешкають під Києвом. Про це повідомляє Калинівська міська рада.

Відомо, що наразі приїхали двадцять п’ять жінок та п’ятдесят дітей.

"Усіх розмістили у дитячому садку. Автомобілі з переселенцями продовжують прибувати до села. Міська рада забезпечує жінок та дітей харчуванням і речами першої потреби", — розповів виконуючий обов’язки старости Новогребельського старостинського округу Віталій Порхун.

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