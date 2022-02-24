Сховища у Херсоні - перелік

Де у Херсоні розміщені бомбосховища - перелік опублікований на сайті Херсонської міської ради

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН:

Херсонський бавовняий комбінат - вул. Залаегерсег

Кодитерська фабрика - вул. Перекопська, 12

ТОВ "Святослав" - вул. Перекопстка, 169

міська клінічна лікарня ім.Лучанського - вул. Кримська, 138

ПВКФ "Стройіндустрія" - Бериславське шосе, 10

Херсонський маслозавод - вул.Перекопська, 162

Херсонелектротранс - вул.Залаегерсег, 12

Херсонська ТЕЦ - Бериславське шосе, 1

Інститут зрошувального землеробства - Берислаське шосе

Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській обл - вул.Залаегерсег, 29-а

ФО Стародубець - 20-а Східна, 31

ВАТ "Джерело" -вул. 9-а Східна

ПАТ Херсонгаз - вул.Поповича, 3

Херсонський технічний уіверситте - вул.Перекопська, 175

ПАТ "Укртелеком"- вул. Кримська, 126-а

ПрАТфірма "Меблі" - вул.9-а Східна, 58

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

ЗАТ "Будмеханізація" - Миколаївське шосе, 5 км

ВАТ "Компанія «Дніпро" - вул. Робоча 66

ПАТ "Херсонський суднобудівний завод", - Карантинний острів, 1

Херсонський державний завод “Палада” - Карантинний острів, 1

Філія ПАТ “СК “Укррічфлот” ХССРЗ ім. Комінтерну” - Карантинний острів, 1

ПАТ ДП “Ера” - Острівське шосе, 32

ПрАТ “Херсонський нафтопереробний завод” - вул. Нафтовиків, 52

Очисні споруди МКП “ВУВКГ м.Херсона” - смт Комишани

Херсонське Державне підприємство - біологічна фабрика - вул. Макарова, 9

ТОВ “Всеукраїнський промисловий союз” - вул. Чайковського, 236

ПАТ “Херсонський завод карданних валів” - вул. Червонопрапорна, 26

ТОВ “Херсонхолод” - Миколаївське шосе, 25

ЗАТ “Таврійська будівельна компанія” - вул. Макарова, 203

ВАТ “Херсонський м’ясокомбінат” - вул. Нафтовиків, 1

Філія АСК “Укррічфлот” “Херсонська база технічного обслуговування флоту” - вул. Жовтневої революції, 9

ПМП "Відзев" - Миколаївське шосе, 5 км

ТОВ "Механічний завод" - Новомиколаївське шосе, 19

Комсомольський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області - вул. Філатова, 30

ПВКФ “Агролісінвест” - вул. Макарова, 7

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН

ХФ ДП "Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Херсонського морського порту) - пр. Ушакова, 4

Херсонська дирекція залізничних перевезень ДП

«Одеська залізниця» (ХДЗП ОЗ):

Херсонська дистанція шляху ХДЗП ОЗ – ПЧ-15, вул. Паровозна, 17

Вагонне депо Херсон ОЗ ВЧД-11, вул. Паровозна, 137

Філія ТОВ «Асоціація дитячого харчування» в м.Херсон - завод дитячого харчування, вул. Петренко, 7

ТДВ «Херсонський електромеханічний завод», с.Чорнобаївка, Заводська, 2

ТОВ «Рентком Сервіс», вул. Декабристів, 49

АПСФ «Херсонбуд», вул. Кірова, 24

Управління МВС України в Херсонській області, вул. Кірова, 4

ПВК-90 (УДПтСУ в Херсонській області), вул. Некрасова, 234

Управління Служби безпеки України в Херсонській області, вул. Кірова, 1

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації, просп. Ушакова, 47

Житловий будинок (обслуговує ПП “Жилтранс”), вул. Петренко, 5

Пологовий будинок Суворовського району ім. З.С. Клименко, вул. Гоголя, 1

ПАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів», вул. Порт-Елеватор, 5

ХФ «НДІпроектреконструкція», вул. Кременчуцька, 69

ПАТ «Херсонський хлібокомбінат», вул. Чекістів, 4

ХОДТРК «Скіфія», вул. Перекопська, 10

ХВК № 61 (УДПтСУ в Херсонській області) – міжобласна спеціалізована туберкульозна лікарня, вул. Дружби,4

Херсонська обласна державна адміністрація, пл. Свободи, 1

КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є Карабелеша», пр. Ушакова, 22/1

Херсонська обласна клінічна лікарня, пр. Ушакова, 67

КЗ “Херсонська обласна психіатрична лікарня” Херсонської обласної ради, с. Степанівка, вул. Дж. Говарда, 65

ХОД ПАТ «Райффайзен Банк-Аваль», пр. Ушакова, 53

Житловий будинок (обслуговує ЖЕК-1 Суворовського району / ППВЖЦ «Аріадна»), пл. Свободи, 6

Житловий будинок (обслуговує ЖЕК-1 Суворовського району / ППВЖЦ «Аріадна»), пл. Свободи, 8

Житловий будинок (обслуговує ЖЕК-1 Суворовського району / ППВЖЦ «Аріадна»), вул. Фрунзе, 3

ЦІТТЗ ХФ ПАТ «Укртелеком», вул. Дружби, 4

НСВ №1 МКП «ВУВКГ м. Херсона», пл. Ю.Тутушкіна, 9

ВСЬОГО їх місту Херсону - 76

Також тут опубліковано перелік підвальних приміщень житлових будинків м. Херсона, які можливо використовувати для укриття населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій:

У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ:

ОСББ по вулицям - Кримська, 149, Кримська, 148, Чорноморська, 30, Миру, 45, І.Кулика, 116, Перекопська, 167/1, Зала Егерсег, 5, Чорноморська, 64, просп. Текстильників, 10, Кримська, 130, Бериславське шосе, 10Б, Кримська, 126, Кримська, 120, Перекопська, 176А, 28 Армії, 4, Перекопська, 163/2, І.Кулика, 122, просп. Текстильників, 14, просп. Текстильників,14А, Кіндійське шосе, 32, Перекопська, 159, Перекопська, 161, Миру, 35, Миру, 32, Зала Егерсег, 23, І.Кулика, 116Д, 2 Промислова, 3А, Перекопська, 169, 40 років Жовтня,122, Чорноморська, 28А, І.Кулика, 114Д, 40 років Жовтня,161А, 40 років Жовтня, 173, 40 років Жовтня, 183А, І.Кулика, 116В, ЖЕО ЖБК «Дніпровець», просп. Текстильників, 12, просп. Текстильників, 15, просп. Текстильників, 17, Чорноморська, 22, Чорноморська, 24-а, Чорноморська, 26, Чорноморська, 28, Чорноморська, 32, І.Кулика, 114Б, І.Кулика, 114В, І.Кулика,118, І.Кулика, 126Б, І.Кулика, 128, Миру, 22, Миру, 25А, Миру, 26, Миру, 28, Айвазовського, 5, Айвазовського, 5А, Бериславське шосе, 8, 40 років Жовтня, 145, Кримська, 147

ЖИТЛОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ: КП «Дніпровський», Бериславське шосе, 6, Бериславське шосе, 6А, Бериславське шосе, 10А, Бериславське е шосе, 10В, Бериславське шосе, 10Г, Бериславське шосе, 10Д, Кіндійське шосе, 17, Кіндійське шосе, 17/1, Кіндійське шосе, 26, Кіндійське шосе, 30, 40 років Жовтня, 179-А, Перекопська, 170, Перекопська, 187-Б, Миру, 37, Чорноморська, 34, Чорноморська, 36А, Чорноморська, 38, Чорноморська, 40, Чорноморська, 42, Чорноморська, 44, Перекопська, 151, І.Кулика, 131, І.Кулика, 133, І.Кулика, 135, І.Кулика, 137В,Чорноморська, 36, Чорноморська, 62, Перекопська, 153, Перекопська, 155, Перекопська, 157, Текстильників, 3, 40 років Жовтня, 110, 40 років Жовтня, 157, І.Кулика, 114, І.Кулика, 116Б, Кримська, 137, Миру, 19, Миру, 21, Миру, 23, Миру, 25, Миру, 27, Текстильників, 4, Чорноморська, 12, З.Егерсег, 17, З.Егерсег, 17-А, З.Егерсег, 21, З.Егерсег, 23-А, З.Егерсег, 31, І.Кулика, 126-А, І.Кулика, 149/29, Миру, 22-А, Миру, 26-А, Перекопська, 21, 28 Армії, 5, Зала Егерсег, 31-А, Миру,6, Миру, 8

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОН: ОСББ - вул. Патона, 23, корп.3, вул. Дорофєєва, 34, вул. Дорофєєва, 36, вул. Шенгелія, 6, вул. Шенгелія, 11, корп.4, вул. Шенгелія, 11, корп.5, вул. Благоєва, 1, вул. Благоєва, 1, корп.2, просп. Будівельників, 19, вул. Вазова, 6, вул. Димитрова, 15/2, вул. Ілліча, 91, вул. Лавреньова, 17, вул. Фонтанна, 21, корп.1, вул. Фрітаун, 80, корп.2, пров. Санаторний, 8, вул. Комунарів, 5, вул. Червонофлотська, 54, вул. Лугова, 33, вул. Фрітаун, 84, вул. Михайловича, 24, вул. Червоноармійська, 1-д, вул. Червонофлотська, 33, вул. Грецька, 27, вул. Лугова, 24

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНІ КООПЕРАТИВИ:

вул. Патона, 7

вул. Ілліча, 68

вул. Ілліча, 72

вул. Лавреньова, 8

ВІДОМЧІ БУДИНКИ:

вул. Макарова, 193

вул. Петренко, 79

вул. Лугова, 22-а

ЖИТЛОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ:

ПП "Жилсервис"

вул. Патона, 2/1

вул. Патона, 3

вул. Шенгелія, 4, корп.4

вул. Патона, 4

вул. Патона, 5

вул. Патона, 5-а

вул. Патона, 9

ТОВ "Шумен"

вул. Димитрова, 10

вул. Фонтанна, 6

вул. Благоєва, 4

вул. Димитрова, 9

вул. Димитрова, 14

вул. Вазова, 1

вул. Ілліча, 80

вул. Робоча, 211

вул. Смольна, 130-а

вул. Смольна, 161-а

вул. Смольна, 134

ТОВ "Україна"

вул. Димитрова, 14-а

вул. Димитрова, 14-б

вул. Р.Люксембург, 11

вул. Р.Люксембург, 11-а

вул. Р.Люксембург, 11-в

вул. Піонерська, 3

вул. Комарова, 6/29

вул. Робоча, 80-а

вул. Лугова, 24-а

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН - ЖИТЛОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ:

КП "Центр"

вул. Гмирьова, 2

вул. Гмирьова, 4

вул. Гмирьова, 6

вул. Гмирьова, 8

вул. Потьомкінська, 86

вул. Потьомкінська, 90

вул. Потьомкінська, 92

вул. Потьомкінська, 94

вул. Потьомкінська, 98/6

вул. Потьомкінська, 99

вул. Потьомкінська, 100

вул. Потьомкінська, 101

вул. Потьомкінська, 104-б

вул. Потьомкінська, 104-в

пров. Козацький, 21

вул. Паровозна, 121а

вул. Паровозна,123

вул. Паровозна,123а

вул. Привокзальна, 20

вул. Привокзальна, 22

пров. Пугачова, 3

пров. Пугачова, 4

пров. Пугачова, 6а

пров. Пугачова, 8

пров. Пугачова, 8а

пров. Пугачова, 10

просп. Ушакова, 56

просп. Ушакова, 62

просп. Ушакова, 66а

просп. Ушакова, 69а

просп. Ушакова, 70

просп. Ушакова, 71

просп. Ушакова, 71а

просп. Ушакова, 73

просп. Ушакова, 79

просп. Ушакова,7 9а

просп. Ушакова, 89

просп. Ушакова, 91

вул. Тираспольська, 60-а

вул. Шевченко,1

вул. Бучми, 20

вул. Бучми, 22

вул. Петренко, 11

КП "Таврійський"

вул. Будьонного, 14

вул. Покришева, 47

просп. 200-річчя Херсона, 2

вул.49 ХГД, 37

вул. Будьонного, 2а

вул. Будьонного,10

пр.200-річчя Херсона, 41

вул. Шкільна, 76 с.Степанівка

ПП ВЖЦ "Аріадна"

вул. Гагаріна, 3

вул. Гагаріна, 5

вул.295 Стрілецької дивізії, 3

ЖЕК-1 Суворовського району

Радянська, 19

Маяковського, 4

Любарської, 20

КП "Дніпровський"

вул. Кірова, 12

вул. Кірова, 20

Червоностудентська, 19

Червоностудентська, 23

Червоностудентська, 25

Червоностудентська, 26в

Червоностудентська, 28а

Червонощокіної, 2а

вул. Морська, 8

вул. Чекістів, 4

просп. Ушакова, 12

вул. Морська, 11

ОСББ у Житловому секторі таврійського мікрорайону:

Ворошилова, 23

Ворошилова, 27, к.1

Покришева, 55

Тарле,16, к.1

Тарле,14, к.1

Покришева, 16

вул.49 Херсонської Гвардійської дивізії,18 корп.4

вул.49 Херсонської Гвардійської дивізії, 2а

вул. Карбишева, 10

вул.49ХГД, 3

вул.49ХГД,11, 11а

вул. Будьонного, 8

просп. 200 річчя Херсона, 8

просп. 200 річчя Херсона, 20

просп. 200 річчя Херсона, 21

просп. 200 річчя Херсона, 23

просп. 200 річчя Херсона, 26, к.1

просп. Сенявіна, 142

просп. Сенявіна, 132

вул. Карбишева, 2

вул. Карбишева, 6

вул. Будьонного, 16

Житловий сектор центрального району: