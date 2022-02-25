У Новій Каховці на Херсонщині близько 5:00 біля будівлі міської ради місцева самооборона зафіксувала колону, яка зупинилась біля міської ради.

Про це на сторінці у Facebook повідомив один з організаторів самооборони Сергій Цигипа.

"Нова Каховка. По вул. Букіна в бік штабу 57-ої окремої мотопіхотної бригади (школа-інтернат) прослідувала колона з 10 КамАЗів РФ в супроводі БТР та їх "воєнної поліції", проїхали по Дніпровському, дві машини з особовим складом стали біля мерії. З автоматами та в супроводі їх військової поліції", - написав він.

Згодом Сергій повідомив про те, що новини погані.

"На жаль, ворог виявився більш організованим та підступним водночас. Наше чергування закінчилося. Йдемо спати. Телефон вимикаю, вибачте...", - написав Цигипа.

В загоні самооборони Нової Каховки 20 людей. Це представники муніципальної охорони та громадської організації ветеранів АТО та бойових дій "Біла стріла". Вони патрулювали місто всю ніч, захищали від мародерства.