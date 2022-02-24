Російські війська розбили табори у Сумському районі - в полях і лісосмугах увечері 24 лютого. Цю інформацію підтвердили в Сумській ОДА.
Місцеві мешканці повідомляють, що військові зупинилися в Токарях, в районі Косівщини - під Сумами, та в Нижній Сироватці Сумського району.
Наразі Сумська обласна адміністрація перебуває в місті Суми і оперативно передає інформацію про події в області. Місто під контролем України.
За інформацією Сумської міськради, усі комунальні підприємства Сум працюють у штатному режимі, усі підвальні приміщення відкриті.
Ліфти зупинили тимчасово у зв’язку із загрозою повітряного удару.
Водоканал працює, теплоенерго працює.
Транспорт, якщо не буде додаткових непередбачуваних ситуацій, завтра, 25 лютого, виходить за графіком.
Станом на 20:30 техніка ворожа вирушила в напрямку Лебедин, Ромни. У Сумах їхньої техніки залишилося небагато.
У місті формують загони, які слідкуватимуть за порядком у місті, з представників громади.
Виїзди з міста заблоковані російськими військовими з трьох сторін. Не заблокований виїзд на Роменській та з Баранівки.
У Сумах перебувають загони територіальної оборони.
Що відомо
- Раніше у Сумах повідомляли про те, що вулицями пересувається ворожа техніка.
- Близько 300 одиниць техніки рухалося з Верхньої Сироватки до Нижньої Сироватки. Це у Сумському районі. Також близько 100 одиниць техніки люди бачили в Токарях, під Сумами.
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