У Сумах снаряд влучив в будинок на вул. Кондратьєва. Горить балкон на 12 поверсі

У Сумах горить балкон на 12-му поверсі будинку на вулиці Герасима Кондратьєва 154/2. Про це Суспільному повідомили очевидці.

За їх інформацією, в будинок влучив снаряд.

Перед цим у тому районі тривав бій - на території кадетського корпусу і артилерійської бригади №27.

Що відомо