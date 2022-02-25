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У Сумах снаряд влучив в будинок на вул. Кондратьєва. Горить балкон на 12 поверсі
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У Сумах снаряд влучив в будинок на вул. Кондратьєва. Горить балкон на 12 поверсі

Анна Скрипняк
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У Сумах горить балкон на 12-му поверсі будинку на вулиці Герасима Кондратьєва 154/2. Про це Суспільному повідомили очевидці.

За їх інформацією, в будинок влучив снаряд.

Перед цим у тому районі тривав бій - на території кадетського корпусу і артилерійської бригади №27.

Що відомо

  • Близько 22:30 розпочався бій біля кадетського корпусу та території, де розташована 27 артбригада. Зайнялася пожежа.
  • Станом на вечір 24 лютого російські війська розбили табори в лісосмугах у Сумському районі. Суми - під контролем України.
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