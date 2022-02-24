Медичні заклади Одещини продовжують надавати допомогу всім, хто її потребує. Про це повідомили у пресслужбі Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.

Наразі у закладах припинили планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження. Лікарні забезпечені запасом медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів та ін. За потреби, до медичних закладів привезуть необхідні ліки.

Усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення. Екстрену допомогу надають цілодобово.

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