В Одеській області створили військову адміністрацію

В Одеській області створено військову адміністрацію. Про це на засіданні оперативного штабу повідомив голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький, який став її начальником.
Одеську обласну військову адміністрацію утворено згідно З Указом Президента України №68/2022, на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки й порядку".
Цим же Указом Президента, на базі чинних семи районних держадміністрацій в Одеській області, утворено відповідно 7 районних військових адміністрацій, голови яких набувають статусу начальників цих військових адміністрацій.
Одеська обласна державна адміністрація
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