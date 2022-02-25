У Хмельницькому військкоматі розповіли, кого будуть мобілізувати до війська

Мобілізації в Україні підлягають придатні та обмежено придатні для військової служби особи від 18-ти до 60-ти років.

Про це Суспільному розповів начальник відділу військового обліку, бронювання Хмельницького обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки Ігор Тесленко.

За його словами, не підлягають призову до Збройних сил України, крім непридатних до проходження військової служби, заброньовані на період мобілізації, а також чоловіки і жінки, на утриманні яких є троє і більше неповнолітніх дітей та діти з інвалідністю.

«Також не підлягають призову до ЗСУ жінки та чоловіки, які самостійно виховують дітей до 18 років, усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, до 18 років», - додає Ігор Тесленко.

Утім, каже Тесленко, громадяни названих категорій можуть добровільно піти на військову службу, для цього їм треба звернутися в терцентр за місцем реєстрації.

«На території Хмельницької області знаходиться 21 територіальний центр комплектування, ми зараз працюємо цілодобово», - говорить він.

Щодо резервістів, то, за словами Тесленка, більшість з них не з’являлися в терцентр, а одразу вирушили до своїх військових частин.

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