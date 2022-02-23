Хмельничан навчають, як діяти в надзвичайних ситуаціях

Як діяти в надзвичайних ситуаціях, опановують хмельничани на заняттях під орудою військових і медиків, розповів Суспільному заступник Хмельницького міського голови Олег Шинкарук. За його словами, такі навчання розпочали після серії замінувань освітніх закладів обласного центру і продовжують. Сьогодні вчителі предмету "Захист України" опановували необхідні в екстремальних умовах знання на стадіоні школи №10.

"Стріляюча рука в нас завжди знаходиться на пістолетній рукоятці, вказівний палець знаходиться вздовж запобіжника". Інструктор військової частини 3053 та його колеги навчають вчителів предмету "Захист України" хмельницьких шкіл володіти автоматом Калашникова. Каже: аби викладачі такого предмету навчилися володіти АК-74, потрібно небагато часу: "Пів години вистачить, щоб зрозуміти елементарні речі. І практично спробувати, як воно на справжній зброї. Або хоча б, в даному випадку, на макетах. Для цивільної особи буде головне що? Щоб самому якнайшвидше врятуватися в якійсь певній екстремальній ситуації. Для того, щоб вести більш професійно, є для того спеціальні структури, органи".

Вчитель предмету "Захист України" Віктор Осадчий з 18-ї загальноосвітньої школи розповідає: мають в навчальному закладі один макет малогабаритного автомату Калашникова для всіх школярів. Додає: "На превеликий жаль, ще не всі школи мають. Наша школа щаслива, що в нас є цей автомат. Обставини склалися так, що ми маємо бути готові захистити свою країну. Тому треба навчати дітей".

За його словами, увага до його предмету в роки Незалежності України була недостатньою. Каже, чого слід навчати учнів: "Патріотичне виховання, ну, і вміння захистити себе в першу чергу, захистити своїх близьких, знати технічні можливості зброї, вміти її застосовувати на випадок, якщо це буде необхідно".

Головний сержант Нацгвардії Василь навчає слухачів, як спинити кровотечу після поранення. Показує, як накласти турнікет на руку чи ногу та скористатися підручними матеріалами, коли турнікету немає: "Бажано це знати кожному, тому що ситуації бувають різні, і не тільки на війні можна отримати якусь масивну кровотечу кінцівки, і не у всіх може бути під рукою турнікет, джгут, можна накладати підручними засобами, люди це повинні знати".

Фото: Суспільне Поділля Інструктори військової частини навчають вчителів предмету шкіл володіти автоматом Калашникова. Фото: Суспільне Поділля.

Лікарка Надія Марцонь демонструє, як треба рятувати людей, коли немає професійних медиків: "Відпрацювання реанімаційних заходів, проведення серцево-легеневої реанімації на догоспітальному етапі людьми, в принципі, непідготовленими. Це повинен знати кожен".

Військові частин Збройних Сил України, територіальної оборони, медики упродовж двох годин навчали слухачів, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Заступник міського голови Олег Шинкарук каже, що такі навчання розпочали більше місяця тому: "Ми провели заняття подібні з представниками бюджетної, комунальної сфери, критичної інфраструктури, заклади охорони здоров'я, заклади освіти. Ми відпрацьовуємо різні варіанти, різні сценарії можливих надзвичайних ситуацій, як людям діяти в цих ситуаціях".

За його словами, наступні навчання проводитимуть для жителів Хмельницького. Він розповідає, що все більше містян реєструються на сайті міської ради та записуються на навчання: "Якщо ми планували 5 локацій, то зараз їх збільшуємо вже до шести, з пропускною здатністю близько 100 чоловік по кожній локації".

Із його слів, наступні навчання відбудуться в п’ятницю та суботу.

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