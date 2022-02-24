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Метро в Дніпрі стає безкоштовним і доступним цілодобово як укриття
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Метро в Дніпрі стає безкоштовним і доступним цілодобово як укриття

Юлія Підгола
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Метро в Дніпрі стає безкоштовним і доступним цілодобово як укриття

З 23:55 24 лютого проїзд у дніпровському метро безкоштовний. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав заступник міського голови Михайло Лисенко.

Також воно доступне цілодобово і його можна використати як укриття.

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Що відомо

  • На Дніпропетровщині з 24 лютого з 22.00 до 06.00 запроваджується комендантська година. Відповідне розпорядження підписав голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.
  • На період дії комендантської години жителям області забороняється перебувати на вулиці без спеціальних перепусток.
  • Винятком є лише працівники мерії Дніпра, Дніпропетровської облдержадміністрації та Дніпропетровської облради, які мають відповідні службові посвідчення, а також правоохоронці, співробітники органів військового управління, військових частин і підрозділів Збройних сил України.
  • Дотримування комендантської години забезпечуватимуть співробітники поліції, СБУ, Нацгвардії, тероборони та інших силових структур.
  • За повідомленням патрульної поліції Дніпропетровської області, якщо людина в заборонений час – протягом комендантської години – перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право її зупинити, перевірити наявність документів, які б давали право на перебування на вулиці, чи підтвердити обставину про відсутність таких документів у даної особи, а також встановити причину порушення комендантської години.
  • Обмеження запровадили на 30 діб.

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