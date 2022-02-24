У п'ятницю, 25 лютого, громадський транспорт Дніпра розпочне роботу з 6:45-7:00 в залежності від маршруту. Про це йдеться в пресрелізі міської ради Дніпра, який отримало Суспільне

На лінії вийде 60% маршруток й автобусів.

Електротранспорт буде працювати весь.

Інформація може змінюватись.

Що відомо

На Дніпропетровщині з 24 лютого з 22.00 до 06.00 запроваджується комендантська година. Відповідне розпорядження підписав голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

На період дії комендантської години жителям області забороняється перебувати на вулиці без спеціальних перепусток.

Винятком є лише працівники мерії Дніпра, Дніпропетровської облдержадміністрації та Дніпропетровської облради, які мають відповідні службові посвідчення, а також правоохоронці, співробітники органів військового управління, військових частин і підрозділів Збройних сил України.

Дотримування комендантської години забезпечуватимуть співробітники поліції, СБУ, Нацгвардії, тероборони та інших силових структур.

За повідомленням патрульної поліції Дніпропетровської області, якщо людина в заборонений час – протягом комендантської години – перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право її зупинити, перевірити наявність документів, які б давали право на перебування на вулиці, чи підтвердити обставину про відсутність таких документів у даної особи, а також встановити причину порушення комендантської години.

Обмеження запровадили на 30 діб.

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