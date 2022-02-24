Введення комендантської години на Тернопільщині: що відомо

Комендантської години на Тернопільщині не вводитимуть. Про це на брифінгу повідомив голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

За його словами, після 20 години людям радять не виходити з дому. В усіх, хто буде на вулиці після 20 години – перевірятимуть документи, бо правоохоронці працюватимуть на виявлення диверсійних груп.

"Рада оборони та військова адміністрація працює в штатному режимі. Зберігайте спокій, продукти до магазинів довозитимуть, банкомати працюватимуть. Область може прийняти 34 тисячі людей з тих територій, де зараз тривають обстріли".

За словами Володимира Труша, в області скоординована робота між усіма гілками.

"Якщо в місті через диверсійні дії пропаде електроенергія – інформацію передаватимуть через автомобілі пожежно-рятувальної служби та поліції, які їздитимуть вулицями Тернополя та громади. Транспорт у місті працюватиме в звичному режиму, якщо не буде загрози обстрілів", – розповів голова Тернопільської громади Сергій Надал.

Начальник Нацполіції області Олександр Богомол повідомив, що жителям області забороняють використовувати квадрокоптери для зйомок на вулицях міст і селищ.

"Їх збиватимуть, а власників – штрафуватимуть", – каже начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

За його словами, не зважаючи на ранковий ажіотаж, на Тернопільщині немає порушень громадського порядку, ситуація стабільна.

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