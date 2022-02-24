В Одесі та області запровадили комендантську годину

В Одесі та області діятимуть обмеження комендантської години. Про це повідомили у пресслужбі Одеської ОДА.

За даними адміністрації, комендантська година вводиться з 23.00 24 лютого до 06.00 25 лютого.

"На період дії комендантської години жителям міста та області забороняється перебувати на вулиці без спеціальних перепусток. Пересуватися областю можуть представники аварійних служб, екстреної медичної допомоги, правоохоронних органів, ДСНС, військовослужбовцям та представникам місцевої влади за наявності відповідних посвідчень", − сказав голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький.

Читайте також

Лікарні Одещини повністю забезпечені й та перебувають у повній готовності — ОДА

Кордон Одещини з ПМР. Яка там ситуація

В результаті обстрілу на Одещині поранені 10 військових ЗСУ

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області