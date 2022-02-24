Лікарні Одещини повністю забезпечені й та перебувають у повній готовності — ОДА

Лікарні Одещини повністю забезпечені медикаментами, киснем та мають автономні джерела живлення. Обласні лікарні та бригади екстреної медичної допомоги працюють цілодобово та готові надавати допомогу. Про це повідомили у пресслужбі Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

За даними департаменту, наразі в лікарнях Одещини достатній запас медичних виробів та розхідних матеріалів, а також інфузійних розчинів. Крім того, є алгоритм поповнення запасів та їх оновлення. Також завдяки донорам є необхідний запас крові.

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