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Лікарні Одещини повністю забезпечені й та перебувають у повній готовності — ОДА
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Лікарні Одещини повністю забезпечені й та перебувають у повній готовності — ОДА

Діана Зубар
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Лікарні Одещини повністю забезпечені й та перебувають у повній готовності — ОДА Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації

Лікарні Одещини повністю забезпечені медикаментами, киснем та мають автономні джерела живлення. Обласні лікарні та бригади екстреної медичної допомоги працюють цілодобово та готові надавати допомогу. Про це повідомили у пресслужбі Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

За даними департаменту, наразі в лікарнях Одещини достатній запас медичних виробів та розхідних матеріалів, а також інфузійних розчинів. Крім того, є алгоритм поповнення запасів та їх оновлення. Також завдяки донорам є необхідний запас крові.

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