Кордон Одещини з ПМР. Яка там ситуація

На території Окнянської селищної громади на кордоні з Придністровською Молдавською республікою все спокійно. Про таке Суспільному розповів голова Олег Бєлоус.

За його словами, порушень кордону за останню добу не було. Наразі 55 населених пунктів патрулюють представники Нацполіції, Нацгвардії й Прикордонної служби. До них долучились люди із самооборони.

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