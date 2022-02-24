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Кордон Одещини з ПМР. Яка там ситуація
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Кордон Одещини з ПМР. Яка там ситуація

Ксенія Процепова
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Кордон Одещини з ПМР. Яка там ситуація НачФин

На території Окнянської селищної громади на кордоні з Придністровською Молдавською республікою все спокійно. Про таке Суспільному розповів голова Олег Бєлоус.

За його словами, порушень кордону за останню добу не було. Наразі 55 населених пунктів патрулюють представники Нацполіції, Нацгвардії й Прикордонної служби. До них долучились люди із самооборони.

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