Підвали в одеських лікарнях можна використовувати як укриття – міськрада

Департамент охорони здоров'я Одеської міськради назвав перелік медзакладів Одеси, підвальні приміщення яких можна використати як бомбосховища. Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Зокрема, в Приморському районі сховища можна знайти в таких медичних закладаї:

Міська лікарня №5 та її корпуси за адресами вулиця Троїцька, 37, 38, Лідерсовський бульвар, 11 та провулок Червоний, 9.

Міська клінічна інфекційна лікарня: вул. Пастера, 5/7.

ЦПСМД №2, №14: пров. Обсерваторний, 8, вул. Торгова, 29/31 відповідно

Дитячі міські поліклініки №3, №4: вул. Єврейська, 11, вул. Марш. Говорова, 26

Пологовий будинок №5: вул. Маршала Говорова, 28

Стоматологічна поліклініка №1 за адресами Приморський б-р, 6, вул. Степова, 15, вул. Дігтярна, 17

У Київському районі відповідними підвальними приміщеннями обладнані:

Міська лікарня №8: Фонтанська дор., 110

корпуси Дитячої міської поліклініки №6, №2: вул. Ак. Глушка, 32-а, вул. Дача Ковалевського, 81

Пологовий будинок №7: вул. Космонавтів, 11/13

У Малиновському районі укриття можна знайти в:

Міській клінічній лікарні №1 за адресами вул. М'ясоїдівська, 32, вул. Болгарська, 38, вул. Старопортофранківська, 38

Дитячих поліклініках №5 та №7: вул. Ген. Петрова, 80, вул. Старопортофранківська, 46

Центрі профілактики боротьби з ВІЛ/СНІДом: вул. От. Головатого, 30

Міська клінічна лікарня №10: вул. Марш. Малиновського, 61-а та 71/1

У Суворівському районі готові приймати людей в укриття:

Міська клінічна лікарня №11: вул. Ак. Воробйова, 5

Дитяча міська клінічна лікарня №3: вул. Ак. Заболотного, 26-а

Дитяча міська поліклініка №2: вул. Ген. Бочарова, 59

Спеціалізований Будинок дитини №3 "Сонечко": просп. Добровольського, 149/5

Читайте також

У небі над Одещиною зафіксували російські літаки – голова Доброславської ОТГ

Медичні заклади Одещини безперебійно надають екстрену допомогу. Планові госпіталізації скасували

В Одесі та області лунають вибухи. Що відомо

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області