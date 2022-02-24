Військові РФ обстрілюють острів Зміїний. Що відомо

Острів Зміїний, що входить до Кілійського району Одеської області, вдруге почали атакувати окупанти. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Росіяни вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї. Наразі там перебувають два кораблі РФ "Москва" та "Василий Быков".

Вперше російські військові підійшли до острова близько 11:30. Тоді окупанти вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися.

Прикордонники та військові ЗСУ тримають оборону.

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