Громадський транспорт Тернополя зараз працює у звичному режимі. Про це розповіла речниця міськради Мар’яна Зварич. Кондуктор Тарас працює в автобусі, що їздить за 35 маршрутом.

Чоловік каже, станом на 15 годину продав майже 200 квитків. За його словами, це на 400 квитків менше, ніж у цей час вчора:

"Мало людей, більшість людей сидять вдома. Зранку транспорт їхав. Потім зупинився і через 2 години відновили, а людей поменшало", – розповів Тарас.

Тернополянин Дмитро Дем’яненко каже, вранці на роботу йшов пішки:

"Я не їздив, добирався зранку пішки. Зараз чекаю на тролейбус для того, щоб потрапити додому. Був 11 тролейбус, але він не підходить мені. Я чекаю на 2 або 10", – каже Дмитро.

Нагадаємо, вранці роботу громадського транспорту тимчасово призупиняли через те, що оголошували сигнал повітряної тривоги.

Що відомо