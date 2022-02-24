Тернополі шукають волонтерів, які працюватимуть з біженцями і за потреби допомагатимуть координувати та розміщувати людей, які приїдуть на Тернопільщину. Також потрібні ті, хто може надавати психологічну допомогу. Про це розповів молодіжний міський голова Тернополя Дмитро Дем'яненко.

За його словами, про пошук волонтерів повідомили приблизно годину тому і вже зголосилися 50 осіб. Щоб стати волонтером потрібно заповнити форму, каже Дмитро Дем'яненко.

Суспільне Тернопіль Молодіжний міський голова Тернополя Дмитро Дем'яненко

“Форму для реєстрації ми можемо знайти у фейсбуці на сторінці молодіжної міської ради, а також на сторінці управління молодіжної політики та захисту дітей. Крім того, ми запустили форми в молодіжні чат-ресурси Тернополя, тому ми очікуємо на дуже великий приплив волонтерів серед молоді”, - розповідає молодіжний міський голова.

Суспільне Тернопіль У Тернополі шукають волонтерів, які працюватимуть з біженцями

Читайте також