У Тернополі в центрі комплектування та соцпідтримки – черга чоловіків

З 8 ранку у Тернополі в обласному центрі комплектування та соцпідтримки – черга чоловіків, які хочуть долучитися до захисту України. Серед них – резервісти, контрактники, також ті, хто хоче вступити до територіальної оборони.

Про це повідомила Суспільному начальниця пресслужби центру Олена Величанська.

За її словами, біля контрольно-пропускного пункту черг немає. Військові перевіряють документи тих, хто заходить на територію. Сюди прийшов 64-річний тернополянин Володимир.

Суспільне Тернопіль Тернополянин Володимир

"Що робити у такий час? Залишатися вдома – то гріх. Я офіцер запасу, і, якщо мене візьмуть до війська, я б пішов. Я ще в силі".

Суспільне Тернопіль ВІйськовослужбовець Дмитро

Також до центру прийшов військовослужбовець Дмитро. Чоловік каже, сам зателефонував у центр комплектування, щоби підписати контракт.

"Я і так мав йти на контракт, вже збирав документи, але Путін почав наступ, і я прийшов швидше. Сподіваюся зразу поїхати у свою військову частину".

Читати ще: