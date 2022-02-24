"Потрібні донори". Волонтери закликають одеситів здавати кров

Волонтери закликають мешканців Одеси ставати донорами та здавати кров. Наразі потрібні усі групи, повідомила очільниця благодійного фонду “Корпорація монстрів” Катерина Ножевнікова.

Донором може стати будь-яка доросла людина вагою від 50 кілограмів.

Здати кров можна за такими адресами:

вул. Академіка Воробйова, 11, прийом крові щоденно (Одеська міська лікарня №11),

пров. Бісквітний, 2 (станція переливання),

вул. Пироговська, 2 (Одеський військовий шпиталь).

Також здавати кров просить і волонтер Одеського військового шпиталю Андрій Танцюра.

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