Усі одеські захисні укриття та бомбосховища комунальної власності відкриті

Усі захисні споруди, укриття та бомбосховища, що знаходяться у комунальній власності в Одесі, відкрили. Про це сказала директорка департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовських.
За її словами, укриття та бомбосховища в усіх районах міста укомплектовані.
Загалом комунальних місць, де можна сховатися, у місті наразі 72. Їхній перелік читайте тут.
14:24 ОНОВЛЕНО:
Бомбосховище за адресою Прохорівська, 1/3 відрите. Жодної людини там немає. а майданчику поряд грають діти.
Сховище на Сегедській, 14 також відкрите.
До укриття на вул. Героїв Оборони, 84 у Суворовському районі міста потрапити неможливо. З усіх сторін ворота до будівлі де воно розташоване закриті.
Якщо можливості бігти в укриття немає, то можна сховатися у:
- підземних переходах між станціями (транспортні, станцій),
- тунелях (автодорожні, магістральні, пішохідні),
- підземних складах,
- спорудах котлованного типу (автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торговельні центри, підприємства громадського харчування, магазини),
- підземних гірських виробках, печерах та інших підземних порожнинах різного призначення,
- підвальних, цокольних та на перших поверхах об’єктів цивільного і промислового призначення,
- інших об’єктів та найпростіших укриттів.
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