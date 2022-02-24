Усі одеські захисні укриття та бомбосховища комунальної власності відкриті

Усі захисні споруди, укриття та бомбосховища, що знаходяться у комунальній власності в Одесі, відкрили. Про це сказала директорка департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовських.

За її словами, укриття та бомбосховища в усіх районах міста укомплектовані.

Загалом комунальних місць, де можна сховатися, у місті наразі 72. Їхній перелік читайте тут.

14:24 ОНОВЛЕНО:

Бомбосховище за адресою Прохорівська, 1/3 відрите. Жодної людини там немає. а майданчику поряд грають діти.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Сховище на Сегедській, 14 також відкрите.

Суспільне Одеса Бобмосховище на Сегедській

До укриття на вул. Героїв Оборони, 84 у Суворовському районі міста потрапити неможливо. З усіх сторін ворота до будівлі де воно розташоване закриті.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Якщо можливості бігти в укриття немає, то можна сховатися у:

підземних переходах між станціями (транспортні, станцій),

тунелях (автодорожні, магістральні, пішохідні),

підземних складах,

спорудах котлованного типу (автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торговельні центри, підприємства громадського харчування, магазини),

підземних гірських виробках, печерах та інших підземних порожнинах різного призначення,

підвальних, цокольних та на перших поверхах об’єктів цивільного і промислового призначення,

інших об’єктів та найпростіших укриттів.

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