Рятувальники Одещини ліквідували пожежу складських приміщень, яка сталася у Суворовському районі міста на вул. Новомосковська. Про це повідомила речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

За даними рятувальників, площу загасили на площі 1500 м2. Загиблих та травмованих немає.

З поруч розташованих територій евакуювали техніку. від ДСНС залучали 10 одиниць пожежної техніки та 31 рятувальник.

ДСНС в Одеській області

ДСНС в Одеській області

ДСНС в Одеській області

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