Рятувальники Одещини ліквідували пожежу складських приміщень, яка сталася у Суворовському районі міста на вул. Новомосковська. Про це повідомила речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.
За даними рятувальників, площу загасили на площі 1500 м2. Загиблих та травмованих немає.
З поруч розташованих територій евакуювали техніку. від ДСНС залучали 10 одиниць пожежної техніки та 31 рятувальник.
ДСНС в Одеській області
ДСНС в Одеській області
ДСНС в Одеській області
Читайте також
- В Одесі та області лунають вибухи. Що відомо
- Внаслідок бомбардування військової частини в Одеській області загинули 18 людей
- Загрози обстрілів з боку РФ на Одещині немає — ОК "Південь"
Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області