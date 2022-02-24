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Внаслідок вибуху у Суворовському районі Одеси сталася пожежа. Загиблих та травмованих немає
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Внаслідок вибуху у Суворовському районі Одеси сталася пожежа. Загиблих та травмованих немає

Ксенія Процепова
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Внаслідок вибуху у Суворовському районі Одеси сталася пожежа. Загиблих та травмованих немає ДСНС в Одеській області

Рятувальники Одещини ліквідували пожежу складських приміщень, яка сталася у Суворовському районі міста на вул. Новомосковська. Про це повідомила речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

За даними рятувальників, площу загасили на площі 1500 м2. Загиблих та травмованих немає.

З поруч розташованих територій евакуювали техніку. від ДСНС залучали 10 одиниць пожежної техніки та 31 рятувальник.

Внаслідок вибуху у Суворовському районі Одеси сталася пожежа. Загиблих та травмованих немаєДСНС в Одеській області

Внаслідок вибуху у Суворовському районі Одеси сталася пожежа. Загиблих та травмованих немаєДСНС в Одеській області

Внаслідок вибуху у Суворовському районі Одеси сталася пожежа. Загиблих та травмованих немаєДСНС в Одеській області

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