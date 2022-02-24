Торговельні мережі заявляють, що мають великий резерв продуктів, а деякі супермакети закриті заради безпеки співробітників та покупців. Загалом в Україні, за даними радника голови офісу президента Михайла Подоляка, запасів на складах вистачить більше ніж на два тижні.

"У крупних мережах супермакетів складські запаси є на 15-20 днів. Ситуація може змінитися через спекулятивний попит, але найближчим часом буде прийнято заходи", — сьогодні на брифінгу заявив Михайло Подоляк.

У Житомирі вже почали створювати перший резерв продуктів: мерія уклала угоди на 8 мільйонів гривень, повідомив міський голова Сергій Сухомлін у відозверненні:

"Зараз ми відпрацьовуємо ще один договір приблизно на 50 млн грн для того, щоб мати розуміння, яку кількість людей і упродовж якого часу зможемо забезпечити. Щоб ми розуміли, що 30 тисяч чи 60 тисяч людей ми зможемо забезпечити продуктами харчування. Крім того, логістично відпрацьовуємо, де ці продукти будуть знаходитись, їх охорона та доставка".

Торговельна мережа АТБ заявила, що працює у максимально посиленому режимі. "Магазини забезпечені товарами всіх категорій у повному обсязі. Компанія має достатню кількість товарних залишків для забезпечення споживчого попиту у разі його збільшення. Логістична та транспортна інфраструктура компанії знаходиться під особовим контролем", — йдеться в офіційній заяві корпорації. В АТБ розробили плани на випадок ще більшого загострення ситуації і заявили, що введені додаткові посилені заходи безпеки, щодо можливої необхідної евакуації співробітників компанії.

Fozzy Group у заяві повідомили, що деякі магазини сьогодні працювати не будуть.

"Найважливіше для нас, щоб співробітники і гості були в безпеці. Про те, які працюють і за яким графіком будемо оперативно повідомляти у соціальних мережах та на гарячих лініях торгових мереж. Ми робимо все можливе для того, щоб у максимальної кількості українців залишався доступ до продуктів. Наше основне завдання зараз забезпечити роботу магазинів, логістики, виробництва продуктів, поштових сервісів та банку", — сказано у повідомленні.

"Сільпо" також повідомили, що закрили п’ять супермаркетів в Києві та по одному в Борисполі, Чернігові, Дніпрі, Винниці, Миргороді, Харкові, Херсоні, аби забезпечити безпеку працівників та покупців.

"Наше основне завдання забезпечити продуктами країну. Намагаємося, щоб сьогодні максимум супермаркетів “Сільпо” працювали у звичайному режимі. Ми працюємо над тим, щоб постачати товари з наших розподільчих центрів. Найважливіше для нас — забезпечити безпеку наших співробітників і гостей, тому деякі магазини сьогодні не будуть працювати", — сказано в офіційній заяві. За графіком роботи мережі радять стежити на сторінках компанії у соціальних мережах.

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