Навчальні заклади Тернопільщини перейшли на дистанційне навчання

Усі навчальні заклади області сьогодні перейшли на дистанційне навчання. Про це розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома.

За її словами, це стосується шкіл, дитсадків, закладів професійної освіти, вищих навчальних закладів та спеціальних закладів освіти.

"За можливості батьки залишаються з дітьми вдома до відповідних вказівок як від обласної державної адміністрації, так і від управління освіти. Попросили усіх керівників без винятку, щоб користувалися тільки достовірною інформацією, інформували батьків лише з достовірних джерел" – сказала Ольга Хома.

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