Ситуація у супермаркетах Тернополя. Що відомо

В одному з супермаркетів Тернополя, що на вулиці Перля, утворилися черги. Про це розповіла Суспільному його працівниця Галина Земська.

За її словами, люди закупляють продукти від самого ранку. Жінка розповіла, що саме купують. "Макарони, крупи, туалетний папір, сірники, товари першої необхідності", – каже Земська.

Одна з тих, хто прийшов до супермаркету за закупками – тернополянка Ірина Пачашинська. Жінка каже, прийшла до супермаркету плановано: "Напевно, найнеобхідніше купимо, а саме: молоко, яйця і трішки води, думаю, більше нічого скуплятися не буду. Зранку збиралася на роботу, засмутилася, що не йду на роботу, бо всі ми знаємо, яка ситуація, але ми не піддаємся паніці, ми ведемо себе спокійно".

Покупець Юрій розповів, прийшов у супермаркет, коли дізнався про воєнний стан в Україні. Чоловік розповів, що купив:

"Як в похід збираюся. Купив продукти довгого зберігання. Консерви, цукор, крупи, борошно, яйця на перший час".

В аптеку, що в приміщенні супермаркету, також черги. Про це розповіла одна із покупчинь – Христина Ништа. Щоб придбати ліки, їй довелося простояти в черзі понад 15 хвилин. "Купили знеболююче, щось жарознижуюче, також для ран щось антисептичне, ніби найнеобхідніше".

На центральному автовокзалі Тернополя о 9 годині також були черги до кас. До кожної з них стояли по 15 людей, вони купували квитки. Купив квиток і тернополянин Назар. Хлопець розповідає, їде разом із подругою в село:

"Додому треба їхати, це по області. Взяли все необхідне: документи, ноутбук, все, що встигли. Нас уже там чекають. Зранку подзвонили, щоб їхали швидше".

На сайті автовокзалу є інформація про те, що квитки є в продажі. Деякі рейси відмінені, але скільки саме – працівники автовокзалу не коментують і спілкуватися з журналістами відмовилися.

Що відомо