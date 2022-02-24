Лікарні Тернопільщини працюють у звичайному режимі

Лікувальні заклади Тернопільщини працюють у звичайному режимі, але планові госпіталізації призупинили. Про це повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко.

"Це для того, щоб не давати навантаження на медичні заклади в плані медикаментозного забезпечення. Ургентна медична допомога надається і надалі. Крім того в нас розгорнуті додаткові ліжка для можливих поранених військовослужбовців. Лікувальні заклади забезпечені медикаментами, окремими джерелами живлення, киснем. Екстрена медична допомога забезпечена пальним і медикаментами. Є прохання до жителів області, щоб у випадку заправки автомобілів екстреної медичної допомоги, дані автомобілі пускати позачергово", – каже Ярмоленко.

Також за словами Ольги Ярмоленко, в області посилюють охорону медзакладів, тому ті, хто відвідують пацієнтів, мають показувати на вході документи

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