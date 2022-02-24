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В Олешківській лікарні на Херсонщині необхідна кров для поранених
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В Олешківській лікарні на Херсонщині необхідна кров для поранених

Таміла Іванова
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В Олешківській лікарні на Херсонщині необхідна кров для поранених

На Херсонщині в Олешках необхідна кров для поранених

Про це на сторінці у Facebook написав Олешківський міський голова.

Як повідомили Суспільному в Олешківській лікарні, там перебувають 20 військових. 10 вже прооперували, двоє померли. Кров люди здають і приходять постійно.

Що відомо:

  • На Херсонщині підірвали другий міст на Арабатську стрілку
  • Головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонської області захопили окупанти.
  • До Генічеська на Херсонщині увійшла піхота із позначками Z. Такі позначки бачили на російській військовій техніці.
  • На кордоні з тимчасово окупованим півостровом, окупанти з ракет обстріляли контрольно-пропускні пункти.
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