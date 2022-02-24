В Олешківській лікарні на Херсонщині необхідна кров для поранених

На Херсонщині в Олешках необхідна кров для поранених

Про це на сторінці у Facebook написав Олешківський міський голова.

Як повідомили Суспільному в Олешківській лікарні, там перебувають 20 військових. 10 вже прооперували, двоє померли. Кров люди здають і приходять постійно.

Що відомо: