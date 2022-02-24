Біля Тернопільської облдержадміністрації працюватиме мобілізаційний центр Добровольчого українського корпусу "Правий Сектор". Там розгорнуть намет 6-ої резервної сотні корпусу.

Про це Суспільному розповів командир 6-ї резервної сотні Корпусу Сергій Коновал.

За його словами, туди можна прийти, щоб долучитися до лав добровольців..

"6-та резервна сотня мобілізується і відправляється виконувати бойові завдання. Нам необхідні максимальні ресурси, як і людські, так і спорядження".

Також на вулиці Злуки, 53 в Тернополі цілодобово працює "Дім ветерана".

"Туди можна приносити допомогу для бійців, а також гроші", – каже Сергій Коновал.

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