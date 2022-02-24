Тернопільщина готується приймати людей зі сходу України

Тернопільщина готується приймати людей, яких евакуювали зі східних областей України. Про це Суспільному розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

За його словами, зараз для них мають підшукати приміщення.

"Доручив нашим комунальним закладам, управлінням в посиленій роботі працювати. Стосується це і медичних закладів, і навчальних. Найперше, це знайти їм за можливості місця для поселення наших українців, які приїдуть зі сходу. Наша область відкрита, готова допомогти, тому всі ті санаторії, які є у власності обласної ради, інші заклади, гуртожитки, які є в закладах нашої освіти – все це потрібно підготувати для того, щоб ми могли поселити наших громадян, першочергово жінок, дітей, які приїдуть сюди в Тернопіль", – каже Головко.

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