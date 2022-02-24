logo logo
Відбувся брифінг ради оборони Тернопільщини: що відомо
Регіони

Відбувся брифінг ради оборони Тернопільщини: що відомо

Оновлено
Ірина Моргун
·
Відбувся брифінг ради оборони Тернопільщини: що відомо Суспільне Тернопіль

Сьогодні після оголошення воєнного стану почала працювати Рада оборони Тернопільської області. Про це Суспільному повідомив голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

"Тернопільщина не зазнала ще на даний момент територіальному обстрілу і повітряній атаці. Але сигнали про оповіщення були надані. Органи Нацполіції, СБУ, Нацгвардії, ДСНС працюють у посиленому режимі. Якщо ви бачите людей в формі, будь ласка, звертайтеся до них за допомогою, коли потрібно і вони вам допоможуть в будь-який час. Щодо роботи транспорту – ми на даний час Радою оборони області прийняли рішення про припинення міжобласних сполучень на виїзд з області. На в’їзд в область ми працюємо", – розповів Володимир Труш.

На в’їзді до обласного центру працюватимуть блокпости , - повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Ми змушені припинити роботу дитсадків, шкіл та закладів професійно-технічної освіти. Прохання всіх дітей залишатися вдома з батьками, подбайте про старших людей. Школи та професійно-технічні училища переходять на дистанційне навчання. В зв’язку з тим, що оголосили сигнал повітряної тривоги тимчасово припинено рух громадського транспорту. Після того, як загроза зникне громадський транспорт відновить роботу. Поліція міста працює в посиленому режимі. Сьогодні ми розгортаємо блокпости на в’їзді та виїзді з міста. На блокпостах працюють представники поліції, нацгвардії, військові. Є прохання для всіх, хто є резервістами першої і другої черги, звернутися до військомату, щоб пройти реєстрацію, бути призваним до збройних сил для захисту України", – каже Сергій Надал.

Що відомо

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди