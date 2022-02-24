Відбувся брифінг ради оборони Тернопільщини: що відомо

Сьогодні після оголошення воєнного стану почала працювати Рада оборони Тернопільської області. Про це Суспільному повідомив голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

"Тернопільщина не зазнала ще на даний момент територіальному обстрілу і повітряній атаці. Але сигнали про оповіщення були надані. Органи Нацполіції, СБУ, Нацгвардії, ДСНС працюють у посиленому режимі. Якщо ви бачите людей в формі, будь ласка, звертайтеся до них за допомогою, коли потрібно і вони вам допоможуть в будь-який час. Щодо роботи транспорту – ми на даний час Радою оборони області прийняли рішення про припинення міжобласних сполучень на виїзд з області. На в’їзд в область ми працюємо", – розповів Володимир Труш.

На в’їзді до обласного центру працюватимуть блокпости , - повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Ми змушені припинити роботу дитсадків, шкіл та закладів професійно-технічної освіти. Прохання всіх дітей залишатися вдома з батьками, подбайте про старших людей. Школи та професійно-технічні училища переходять на дистанційне навчання. В зв’язку з тим, що оголосили сигнал повітряної тривоги тимчасово припинено рух громадського транспорту. Після того, як загроза зникне громадський транспорт відновить роботу. Поліція міста працює в посиленому режимі. Сьогодні ми розгортаємо блокпости на в’їзді та виїзді з міста. На блокпостах працюють представники поліції, нацгвардії, військові. Є прохання для всіх, хто є резервістами першої і другої черги, звернутися до військомату, щоб пройти реєстрацію, бути призваним до збройних сил для захисту України", – каже Сергій Надал.

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