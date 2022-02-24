Воєнний стан: ситуація на Вінниччині

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Путін заявив, що Росія проведе військову операцію в Україні на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

Нині в Україні відбувається атака по стратегічних обєктах.

Про це Суспільному повідомили власні джерела у штабі Повітряних Сил ЗСУ

06:55

У Вінницькій області поки все спокійно.

7:10

В місті були увімкнена система оповіщення.

Більшість вінничан під час спілкування із Суспільним повідомили, що про воєнний стан чули, проте зараз добираються на роботу.

На АЗС утворилися великі черги. Як повідомляє кореспондентка Суспільного, на більшості уже закінчується паливо.

У соцмережах люди діляться інформацією проте, що чули вибухи у Жмеринці.

У Калинівськійц міській раді повідомили, що всі військові частини, які дислокуються на території громади, перебувають у повній бойовій готовності.

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