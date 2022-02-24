На Тернопільщині правоохоронці виставили блокпости

Правоохоронці виставили блокпости на в’їздах та виїздах з обласного та районних центрів.

Про це Суспільному повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета.

Правоохоронці звертаються до жителів області, які мають бойовий досвід, колишніх військових, учасників АТО та ООС, колишніх працівників поліції, громадських активістів та просто небайдужих громадян долучитися до охорони громадського порядку в своїх населених пунктах.

"Всіх добровольців просимо звертатися у територіальні відділи та відділення поліції", – каже Сергій Крета.

У разі виявлення підозрілих осіб або предметів, правоохоронці просять одразу телефонувати на лінію "102".

За словами Сергія Крети, працівники поліції Тернопільщини продовжують працювати в посиленому режимі та вживати всіх необхідних заходів щодо безпеки краян.

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