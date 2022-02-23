На Тернопільщині жителі громади принесли до музею майже триста експонатів

Приблизно три сотні експонатів за два місяці передали жителі Гусятинської громади у місцевий краєзнавчий музей. Про це Суспільному повідомив директор Гусятинського краєзнавчого музею Тарас Василик.

За його словами, це фрагменти речей трипільської, черняхівської культури, документи періоду німецької та польської окупації, вишиті рушники та одяг, яким по сотні років.

Суспільне Тернопіль Директор музею Тарас Василик

"Є у нас прясельця керамічні, які виготовлені з глини методом випалювання. Вони насаджувалися на веретено для рівномірного обертання його під час прядіння. Є фібули – це елемент чоловічого та жіночого одягу, який одночасно слугував і прикрасою. В нас є фрагменти цих фібул, спинки тільки. Є цікавий фрагмент семипалої фібули", – розповіла екскурсоводка Галина Новіцька.

Серед експонатів – зліпок голови з пам’ятника жертвам холери в селі Личківці.

"Дуже важкий експонат. Це нам передав польський реставратор Пьотр Маслянка. Він реставрував пам’ятник жертвам холери в сели Личківці і там відновлювали голову Святого Михайла. Вони спершу зробили такий зліпок, а далі вже виготовили виріб з каменю, а зліпок нам віддали до нашого музею", – каже директор музею.

Більше сотні документів до музею передав житель Гусятина Леонід Сороколіт. Він знайшов їх на горищі в металевій колбі.

Суспільне Тернопіль Леонід Сороколіт

"В основному, це документи 20-х років, довоєнних. І документи тут є збережені під час німецької окупації нашої місцевості. Я знайшов ці документи під час прибирання старої будівлі після смерті рідної сестри матері моєї дружини. Натрапив на ці документи випадково і вважаю, що вони заслуговують бути присутніми в музеї, бо це історія нашого народу".

Серед цих документів є заповіт.

"Людина під час окупації була вивезена в Німеччину на роботу. І під час сільськогосподарських робіт, збираючи яблука, як можна зрозуміти зі змісту, – впав і травмувався. Через травму хребта він пише додому, до родини, що швидше за все він не повернеться живим з лікарні. Пише, що володів земельною ділянкою, матеріальними ресурсами. Він заповідає своїй родині, що мають зробити з його землею", – розповів Леонід Сороколіт.

За його словами, внизу документа – відбитки пальців трьох свідків складання цього заповіту. Серед паперів є польська та німецька посвідки на ім’я Самуеля Ястремського, а також його фото.

"Посвідчення особи, це за період німецької окупації. Аусвайс пана Ястремського. Дуже цікавий документ, у дуже гарному стані. Там вказувалось місце проживання, вік, стать, громадянство. Ця людина працювала в судових органах".

Тарас Василик каже, серед принесених речей є договір купівлі-продажу землі, завірений Андреєм Шептицьким.

Суспільне Тернопіль Договір, завірений Шептицьким

"Це про те, що певний громадянин купував частку землі, яка була в підпорядкуванні церкви. Контракт був складений і підписаний в 1934 році і бачимо цікаву печатку Андрея Шептицького".

Усі ці речі зараз групують, описують та реєструють.

"Загалом у Гусятинському музеї є майже 20 тисяч експонатів", – розповіла головна зберігачка фондів Надія Пенюта.

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